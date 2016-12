Zaza-Valencia, la Juve lo cede in prestito e obbligo di riscatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Zaza (25) lascerà il West Ham a gennaio, per tornare alla Juventus in attesa di intraprendere una nuova avventura. Sulle sue tracce c’è il Valencia, con Tuttosport che scrive del possibile affare: la Vecchia Signora vorrebbe cedere l’ex Sassuolo ai taronges con la stessa formula utilizzata la scorsa estate per il passaggio al West Ham. Ovvero quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La dirigenza del Valencia, però, spinge per il ‘semplice’ diritto di riscatto.