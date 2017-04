Zemanlandia riparte dalla B: il Pescara ha già scelto il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripartire dal boemo: il Pescara ha già fatto la sua scelta. Salutato Massimo Oddo, incapace di coniugare gioco e risultati, gli abruzzesi si sono grossomodo rassegnati alla retrocessione in Serie B, scegliendo l'uomo giusto per inseguire la promozione. Zdenek Zeman, proprio lui: l'uomo di Insigne, Immobile e Verratti, dell'altro ritorno nella massima serie. L'ultima volta, all'Adriatico si divertirono parecchio: c'erano quei tre fenomeni in campo, sia pure, ma quando Zemanlandia gira è difficile non volersi fare un giro sulla giostra. Ora il boemo ha avuto tempo e modo per preparare il suo nuovo spettacolo: l'altra volta, appunto, finì con una promozione. Poi lui alla Roma e il Pescara a Stroppa: non andò bene, per nessuno dei soggetti coinvolti. Questa volta, però, i presupposti sono molto diversi.