Abodi: "Latina riparte con orgoglio. Di recente perso contatto con realtà"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Giornale di Latina, il presidente di Lega B Andrea Abodi ha parlato del recente avvicendamento al vertice della società pontina: "Personalmente parto sempre della fiducia, perché credo sia un elemento importante che poi va misurato nella quotidianità per valutare se sia stata ben riposta o meno. Il ricambio imprenditoriale è un fattore importante nel panorama calcistico, che in Italia vive su un sistema abbastanza rigido. Sarebbe sempre meglio cambiare per volontà e non per stato di necessità. Qui è successo il contrario, ma credo che il Latina abbia trovato degli imprenditori sani che hanno volontà di dimostrare sobriamente, e senza troppi giri di parole, di avere un progetto serio e la consapevolezza di aver acquisito non soltanto una società di calcio ma un elemento importante che fa parte della comunità. Le cose da fare e da migliorare sono tante, non tanto l’immagine vuota, quanto piuttosto il contenuto da comunicare. Questa città ha bisogno di ritrovare lo spirito dei pionieri che l’hanno fondata decenni fa: Latina deve riprendere il cammino con dignità e orgoglio.

Per la Lega sono fondamentali due fattori: infrastrutture e potenziamento del settore giovanile. Questo è un indicatore della serietà programmatica della nuova proprietà, che ha desiderio di entrare in sintonia con la gente riavvicinando allo stadio gli abitanti di Latina e gli appassionati di calcio in generale. Purtroppo, e lo abbiamo notato dalle statistiche e dalla contabilità, negli ultimi mesi questa società ha perso interesse perché ha smarrito il contatto con la realtà”.