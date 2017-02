Abodi sugli stadi: "La sottocultura del No produce solo povertà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega B Andrea Abodi attraverso Twitter ha parlato nuovamente della questione stadi lanciando una frecciata alle autorità ree di non aiutare il processo di ammodernamento degli impianti: "È troppo chiedere stadi nuovi, moderni, umani e sostenibili, a Roma come ovunque? La sottocultura del NO produce solo povertà".