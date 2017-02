Ag. Floro Flores: "Aveva bisogno di nuovi stimoli. Per questo ha scelto Bari"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttobari.com l'agente Mario Fogliamanzillo ha parlato del primo gol in maglia biancorossa dell'attaccante Antonio Floro Flores, tornato a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, dopo un lunghissimo digiuno: “Il suo mestiere è quello di gonfiare la rete, nel momento in cui si è palesata la possibilità di vestire la maglia del Bari non ci ha pensato un attimo. Da vero uomo del sud, e dopo diversi anni trascorsi nel freddo nord, aveva bisogno di nuovi stimoli. In tal senso è fondamentale la presenza di mister Colantuono con cui ha lavorato bene in passato. Mi auguro che il pubblico biancorosso, passionale come pochi, sia contento e abbia apprezzato la volontà di Antonio che è concentrato e motivato in questa nuova ed affascinante avventura. - continua Fogliamanzillo – Qui c'è un ambiente sano e un gruppo unito, due componenti che sono essenziali per certi risultati e l'abbraccio fra Antonio e Maniero è un esempio di questo. Loro due e Raicevic formano un terzetto che può garantire un ottimo bottino di gol, starà a loro farsi trovare pronti nel momento in cui il mister, che deve fare le sue scelte e merita tutta la fiducia possibile, li chiamerà in causa”.