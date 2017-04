Ag. Macek: "Parleremo con la Juventus, potrebbe rimanere a Bari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'agente di Roman Macek, Vitkor Kolar, ai microfoni di TuttoJuve ha fatto il punto sul futuro del suo assistito. "Ci sono diverse possibilità al riguardo: per esempio si può aiutare il Bari a conquistare la Serie A e potrebbe rimanere lì. Lo vorremmo provare in questa categoria la prossima stagione, molto probabilmente andrà in prestito in una di queste squadre ma vedremo, ovviamente parleremo di tutto questo con la Juventus".