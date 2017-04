Antenucci lancia la SPAL. Trapani battuto in rimonta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La SPAL rimonta, vince e vola in classifica nell'anticipo della 36^ giornata di Serie B. Gli estensi infatti vanno sotto in casa contro il Trapani dopo appena 4° a causa della rete di Barillà, ma non si perdono d'animo e riescono a ribaltare il risultato nella ripresa grazie alla doppietta di Mirko Antenucci (56° e 77°) che regala la terza vittoria di fila alla squadra di Semplici e fa salire momentaneamente, il vantaggio sul Frosinone secondo a cinque punti.