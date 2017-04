Ascoli, 21 convocati per Perugia. Non c'è Cacia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Ascoli non recupera Cacia per la sfida, importantissima, contro il Perugia. Questi i convocati per domani da parte di Aglietti.

Portieri: Ragni, Lanni, Martinez.

Difensori: Almici, Augustyn, Gigliotti, Cinaglia, Mengoni, Mogos, Mignanelli.

Centrocampisti: Bianchi, Giorgi, Lazzari, Orsolini, Addae, Carpani, Bentivegna, Slivka.

Attaccanti: Favilli, Gatto, Perez.