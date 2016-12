Ascoli, 22 convocati per la Ternana. Giorgi c'è, Out Bianchi

© foto di Federico Gaetano

Ventidue convocati per l'Ascoli in vista della prossima di campionato contro la Ternana. Ce la fa Giorgi, come evidenziato dal sito ufficiale dei bianconeri, non ci sono Pecorini e Iotti, influenzati e Bianchi, che non ha recuperato del tutto dal risentimento al flessore.

Portieri: Lanni, Ragni, Venditti.

Difensori: Almici, Augustyn, Felicioli, Mengoni, Gigliotti, Mignanelli, De Angelis.

Centrocampisti: Addae, Carpani, Cassata, Cinaglia, Giorgi, Paolini, Jaadi,

Attaccanti: Cacia, Favilli, Gatto, Orsolini, Perez.