Ascoli, Aglietti: "Due punti persi, salvezza possibile giocando così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Aglietti, tecnico dell'Ascoli, commenta così il pareggio ottenuto sul campo del Perugia: "Posso dire che quelli di oggi sono due punti persi, ma se giocheremo così fino al termine della stagione sicuramente la salvezza arriverà. Abbiamo giocato una partita tatticamente perfetta contro una squadra ben organizzata come il Perugia. Torniamo a casa con l'amaro in bocca, vincere sarebbe stato davvero importante per la salvezza".