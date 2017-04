Ascoli, Aglietti: "Squadra in ripresa. Favilli? Orgogliosi della convocazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Perugia in programma a Pasquetta: “Andiamo in Umbria molto carichi, la squadra c'è ed è viva come dimostrato contro il Frosinone. Lunedì servirà concentrazione e tensione, non dobbiamo scendere in campo timoroso perché tutto può succedere nonostante la forza del Perugia, una squadra che gioca un buon calcio e ha una rosa di valore. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi e interpretare la gara con l'atteggiamento giusto per dargli filo da torcere. Vedo un Ascoli in netta ripresa, ma sarà il campo a dare il verdetto. - continua Aglietti come si legge sul sito del club – Cacia lo stiamo tenendo in naftalina, ma è prematuro fare valutazioni in questo momento così come per Favilli che ha un problema alla caviglia. Davanti ho qualche dubbio, ma c'è Perez che ha sempre risposto bene quando è subentrato. Dispiace sempre dover fare delle scelte e lasciare qualcuno fuori e certi giocatori vengono penalizzati, ma possono rispondere in campo quando vengono chiamati in causa, Perez è l'esempio di questo. Favilli in Nazionale? I nostri giovani hanno gli occhi puntati addosso, la società ha fatto bene a prenderlo e noi tutti siamo orgogliosi della convocazione. Lui, Orsolini, Felicioli, Cassata e Bentivegna sono ragazzi sani, sanno di essere bravi e di voler arrivare e seguono i consigli e le indicazioni dello staff. Non hanno la puzza sotto il naso come altri che arrivano dai settori giovanili”.