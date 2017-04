Ascoli, Cacia e Lanni ancora a parte

Fonte: www.ascolipicchio.com/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue all'Ecoservices la preparazione dei bianconeri in vista della trasferta di Perugia: dopo il riscaldamento funzionale, il gruppo è stato impegnato in un'esercitazione tattica e in una partita a campo ridotto. Hanno terminato anzitempo la seduta Cassata e Favilli per un trauma contusivo alla caviglia destra che sarà valutato meglio nelle prossime ore. Si sono allenati a parte Cacia e Lanni. Terapie per Felicioli.

Domani l'allenamento si svolgerà alle 10:30 allo stadio a porte chiuse.