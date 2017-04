Ascoli, Cardinaletti: “Grazie ai nostri tifosi. La salvezza passa per il Del Duca”

Fonte: ascolipicchio.com

© foto di Federico De Luca

Andrea Cardinaletti, amministratore unico dell'Ascoli, commenta cosi il pareggio ottenuto sul campo del Perugia: "I nostri tifosi non fanno mai mancare il loro sostegno né in casa né in trasferta e la loro presenza massiccia oggi al “Curi” non è certo una sorpresa. L’aver voluto trascorrere il giorno di Pasquetta vicino alla squadra è testimonianza di quanto l’Ascoli Picchio sia una grande famiglia e di quanto sia componente fondamentale della vita di ciascuno di noi. Peccato per non aver regalato ai tifosi l’intera posta in palio, ma tutti noi possiamo essere orgogliosi di questi ragazzi e di questo gruppo, che con tenacia e dignità sta provando a portare a casa questa salvezza. Una salvezza che passa per il nostro stadio Del Duca, che quest’anno è stato teatro di tante vicissitudini, ma che può esserlo ancora per la nostra salvezza. Invito tutti a dare la spinta decisiva alla squadra in occasione delle prossime due gare in casa con Brescia e Avellino".