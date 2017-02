Ascoli, Cassata: "Prossime due gare importanti. Futuro? Non ci penso"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell'Ascoli Francesco Cassata ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Trapani: “A Ferrara abbiamo disputato un'ottima gara contro una grande squadra e speriamo di continuare in questa direzione fermo restando che non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo è la salvezza. Le prossime due gare sono importantissime sotto questo punto di vista e cercheremo di fare del nostro meglio. Contro il Trapani sarà necessario scendere in campo con il sangue agli occhi, ma saremo pronti a dare battaglia a un avversario che verrà qui col coltello fra i denti. - continua Cassata come riporta il sito del club - . Troppi cartellini? E' il mio ruolo che porta a fare un certo tipo di intervento, ma ci sto lavorando, so che devo avere maggiore autocontrollo e gestire la foga che ho nel voler recuperare tutti i palloni. Sono contento per Favilli, sta trovando il suo spazio e lo vedo più tranquillo; stesso discorso per Felicioli, sta facendo benissimo, ha trovato continuità e ha enormi qualità, sono certo che il suo campionato continuerà ad essere di ottimo livello. Orsolini? E' importantissimo per noi, sono sicuro che tornerà ai suoi livelli prima possibile. Futuro? Sono concentrato sull'Ascoli, non penso ad altro. A fine anno poi faremo le valutazioni del caso”.