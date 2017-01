Ascoli, con la Juve non si è parlato solo di Orsolini: tanti giovani in ballo

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Orsolini alla Juventus, un roseo futuro per l'Ascoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, nell'ambito della trattativa per l'esterno offensivo i due club bianconeri hanno parlato di tanti giovani. Da riscattare assieme, come nel caso di Andrea Favilli (di proprietà del Livorno, l'anno scorso alla Juve Primavera, oggi all'Ascoli). Oppure già pronti per fiorire nelle Marche, come Francesco Cassata, che difende già i colori del Picchio, o Stefano Beltrame e Pol Garcia Tena, che potrebbero farlo a stretto giro di posta. Ma anche Roger Tamba, Vykintas Slivka, Vajebah Sakor: giovani dal futuro assicurato, sempre in bianconero. Della Juventus o dell'Ascoli.