Ascoli, cresce l'ansia per Cacia. L'attaccante ancora fermo per la febbre

Fonte: www.ascolipicchio.com/

© foto di Federico Gaetano

Anche questa mattina i bianconeri si sono allenati a Sant'Egidio alla Vibrata: dopo il riscaldamento funzionale, il Mister ha impegnato il gruppo in un lavoro tattico e in una partita a campo ridotto. Anche oggi è rimasto a casa Cacia, che non ha ancora superato lo stato influenzale. Precauzionalmente non ha preso parte alla partitella Bianchi.