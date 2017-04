Fonte: www.ascolipicchio.com/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ripresa questa mattina a Sant'Egidio alla Vibrata la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Brescia: i titolari della gara di ieri al "Renato Curi" hanno svolto una seduta di scarico; tutti gli altri sono stati impegnati in una seduta di forza e in una serie di partitelle a campo ridotto alternate ad esercizi per la rapidità. Si sono allenati a parte Cacia e Cassata che domani saranno rivalutati per un eventuale reinserimento in gruppo, mentre Lazzari ha terminato anzitempo l'allenamento a causa di una distorsione alla caviglia, la cui entità sarà nota nelle prossime ore. Si è sottoposto a terapie Felicioli.