Ascoli, Giorgi in gruppo. A parte Cacia, fermo Orsolini

Fonte: www.ascolipicchio.com

© foto di Federico Gaetano

Allenamento a Sant'Egidio alla Vibrata questa mattina per l'Ascoli: dopo il riscaldamento funzionale, il gruppo è stato impegnato da Mister Aglietti in una seduta tattica e in una partita a tutto campo. Si è regolarmente allenato col gruppo Giorgi, mentre per Cacia seduta differenziata e terapie ma solo a scopo precauzionale. Palestra e terapie per Bianchi, lavoro differenziato per Hallberg, palestra per Perez. E' rimasto a casa Orsolini a causa di una gastroenterite. L'esterno domani si riaggregherà al gruppo per la seduta di rifinitura in programma alle 11:00 a Sant'Egidio a porte chiuse.