Ascoli, Lanni: "Orsolini non deve caricarsi di troppe responsabilità"

Il portiere dell'Ascoli Ivan Lanni ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra ripartendo dalla gara contro la SPAL :”Sono stato molto impegnato a Ferrara, ma purtroppo non ho preso il rigore di Antenucci. A livello individuale credo che sia stata una della migliori partite giocate in questi tre anni ad Ascoli. Adoro la difesa a tre perché il portiere così è molto più impegnato e parte attiva. Sono molto affezionato a questa piazza, per questo ho altri tre anni e mezzo di contratto, tutti trasmettono passione e ormai questa fa parte di me. Mi sono trovato bene fin dall'inizio della mia avventura e il coro che i tifosi mi dedicano mi trasmette tantissima adrenalina ed è un'emozione indescrivibile. Campionato? La forza del gruppo sta facendo la differenza, ma dobbiamo restate concentrati perché sabato affrontiamo il Trapani e se sottovalutiamo l'impegno rischiamo di prendere tre gol. Serve la cattiveria giusta e tanta pazienza anche perché, numeri alla mano, in trasferta ci riescono meglio certe cose. - conclude Lanni come si legge sul sito – Orsolini? Deve restare tranquillo e fare il suo percorso, se il mister gli dice di allenarsi meglio lui deve farlo. Escludo però che si sia montato la testa, deve però restare sereno e non caricarsi di troppe responsabilità per quanto accaduto in sede di mercato. Non bisogna pensare che possa risolvere tutte le partite per il solo fatto di aver firmato con la Juve".