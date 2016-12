Ascoli, Perez: "Rimarrei a vita ma non posso giocare poco"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Si parla del match contro il Bari sulle colonne del Corriere Adriatico. "L'Ascoli respira e pensa a Terni. Perez è arrivato al gol d'addio", è il titolo del pezzo che racconta di una compagine bianconera soddisfatta dell'1-1 contro i pugliesi. Per l'attaccante invece incombe il mercato con le voci di un suo addio: "Se dipendesse da me, resterei qui a vita, ma non posso permettermi di fare l'errore di restare un altro anno giocando poco" ha detto lo stesso giocatore.