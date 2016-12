Avellino, Gubitosa: "Non credo che Mokulu e Verde se ne andranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle frequenze di Radio Punto Nuovo il presidente onorario dell'Avellino Michele Gubitosa ha parlato dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana (fonte TuttoAvellino.it): "Sono molto soddisfatto per la vittoria contro la Salernitana: contava il risultato e lo abbiamo portato a casa anche se, soprattutto nel finale di gara, abbiamo sofferto tanto. La squadra era organizzata bene, i ragazzi hanno giocato con la motivazione giusta, ma abbiamo pagato a caro prezzo gli infortuni dei primi minuti di Asmah e Gonzalez che non ci hanno permesso, nella seconda parte del match, di rispondere alle mosse della Salernitana, che ha potuto mettere in campo giocatori freschi. Adesso servono tre punti anche a Latina: non firmerei per un pari al Francioni. Una vittoria ci potrebbe consentire di uscire dalla zona rossa della classifica perché il Pisa prenderà almeno quattro punti di penalizzazione. Il mercato? La parte tecnica sta lavorando per portare a termine qualche buon colpo e, a breve, avremo alcune novità. Ognuno ha il proprio ruolo e io non posso sostituirmi al direttore sportivo: devo dare un indirizzo politico e non operativo. Le uscite? Credo che Mokulu non parta e pure Verde, nonostante le sirene della serie A, deve rimanere in Irpinia fino al termine della stagione. In ogni caso, i tifosi devono stare tranquilli: se dovesse partire qualche calciatore andremo subito a rimpiazzarlo”.