© foto di Federico Gaetano

Su Il Mattino in edicola ampio spazio viene dedicato a Lorenzo Laverone, autore di un gol probabilmente decisivo per la salvezza dell'Avellino contro il Pisa diretta concorrente per la permanenza in cadetteria, ribattezzandolo Il Magnifico. Il giocatore arrivato da Salerno dove era stato impegnato sopratutto in difesa, ha cambiato posizione e si sta affermando come esterno alto mettendo in campo polmoni e cervello.