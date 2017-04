Avellino, Laverone: "Messa una piccola pietra per la salvezza"

Fonte: tuttoavellino.it

© foto di Federico Gaetano

Il match winner dell' "Arena Garibaldi" Lorenzo Laverone esalta il gruppo biancoverde ai microfoni di Prima Tivvú: "È la vittoria del gruppo, è la vittoria della gente che è venuta fino a qui. Non essendo un goleador va bene così. Sono tre punti importanti. Senza la penalizzazione parlavamo già di una salvezza conquistata. Ci ha fortificato, manca ancora qualche punto, dobbiamo lavorare duro per conquistarlo. Abbiamo messo una piccola pietra per la salvezza ma ne mancano altre. Sabato saremo attesi da uno scontro diretto importante con il Cesena. Nello spogliatoio abbiamo festeggiato perché è una vittoria pesante".