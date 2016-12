Avellino, Novellino: "Adesso inizia un nuovo campionato per noi"

© foto di Federico Gaetano

Soddisfatto e felice ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Avellino dopo il derby vinto con la Salernitana. "Derby vinto con il cuore e con le giocate, ringrazio i tifosi di cuore perchè eravamo in debito. Abbiamo fatto un'ottima gara per mentalmente respirare dopo le tante difficoltà. Ho trovato una squadra a posto, quando si è in fondo alla classifica un allenatore deve lavorare nella testa dei giocatori. Comincia un nuovo campionato per l'Avellino, abbiamo preso un gol che si poteva evitare".