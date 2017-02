Avellino, Novellino: "Contro l'Hellas senza timori. Dobbiamo risalire"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Il tecnico dell'Avellino Walter Novellino ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l'Hellas Verona: “Incontriamo una squadra che ha 20 punti di vantaggio e che è costruita per vincere il campionato, ma vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo e giocheremo a viso aperto. Non credo sia necessario caricare i ragazzi perché questa è una sfida affascinante e anche se abbiamo avuto solo tre giorni per prepararla siamo mentalmente pronti. Dobbiamo pensare a risalire la china in un campionato così duro. Affronteremo una formazione che a livello tecnico è fortissima, ma non dovremo avere nessun timore, altrimenti è inutile. - continua Novellino come riporta Tuttoavellino.it - Perrotta e Solerio stanno bene, ma il primo ha un po' più di esperienza. Devo valutare se Belloni potrà essere della gara, mentre Castaldo andrà in panchina. Eusepi-Ardemagni? Possono giocare insieme, ma mi piace dare continuità alle situazioni. La squadra ora crede maggiormente nelle proprie qualità".