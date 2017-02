Avellino, Novellino: "Dovevamo crederci di più"

© foto di Federico Gaetano

A margine del pareggio a reti bianche tra Trapani ed Avellino, il tecnico biancoverde Walter Novellino ha commentato la prestazione dei suoi nelle dichiarazioni riportate da tuttoavellino: "Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Si poteva riempire tutto il bicchiere ma abbiamo affrontato una squadra in salute, nei minuti finali ci hanno messo in difficoltà ma meritavamo di più. Non era facile contro una squadra in salute, come lo siamo noi. Se ci avessimo creduto di più potevamo vincere. Soddisfatto comunque per la prestazione, tutti dicevano che qui sarebbe stata una guerra invece l'abbiamo gestita bene. Bravi a tutti, anche in difesa, prestazione importante e ora sabato affrontiamo il Verona, ma con questa struttura di gioco possiamo dire la nostra".