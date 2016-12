Avellino, nuovo agente per Verde

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Novità per Daniele Verde, esterno d'attacco attualmente in forza all'Avellino. L'ala classe '96, che in questa stagione ha siglato quattro reti in otto apparizioni, ha infatti cambiato agente, affidandosi alla partnership dell'avvocato Claudio Parlato ed alla SBM Sport Business Managament dell'agente Luigi Lauro.