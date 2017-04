Bari, ancora differenziato per Ivan e Romizi

© foto di Federico Gaetano

Ripresa defaticante per i titolari del Bari questo pomeriggio. Il resto del gruppo ha lavorato sul campo del San Nicola. Ancora differenziato per Ivan e Romizi. Cure per Brienza e Raicevic. L’attaccante Floro Flores, fermatosi durante il riscaldamento prepartita, si è sottoposto ad esami ecografici che hanno evidenziato un’edema al polpaccio destro per cui si renderanno necessari altri accertamenti. Domani prevista una doppia seduta di allenamenti. A riferirlo è il club pugliese mediante il proprio sito.