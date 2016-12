Bari, approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2016

Fonte: fcbari1908.club

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

F.C. Bari 1908 S.p.a. comunica che l’Assemblea degli azionisti, con delibera del 27 dicembre 2016, ha approvato il bilancio dell’esercizio 1° luglio 2015 / 30 giugno 2016, riferibile totalmente alla pregressa gestione e chiusosi con una perdita elevata.

La perdita verrà fronteggiata dalla ricapitalizzazione già effettuata dal nuovo azionista di riferimento, nonché dalle ulteriori misure di risanamento e miglioramento della competitività aziendale disposte dall’amministratore in carica dal 22 giugno 2016, non esclusi nuovi interventi di rafforzamento del capitale sociale.

L’Assemblea degli azionisti si è riservata di assumere ogni decisione in ordine alla eventuale proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti del precedente organo amministrativo, non appena ultimati gli approfondimenti in corso su molteplici operazioni dallo stesso poste in essere non soltanto nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, ma anche nel primo esercizio dal 22 marzo 2014 al 30 giugno 2015.