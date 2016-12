Bari, assalto a Raicevic: lui il sostituto di Monachello

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Tempo di mercato anche per quel che riguarda la Serie B, con Tuttosport oggi in edicola che dedica spazio al Bari. Assalto del club pugliese a Raicevic, con i biancorossi che puntano su di lui per sostituire l'infortunato Monachello.