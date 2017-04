© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sembra essere particolarmente in discussione la posizione di Stefano Colantuono in quel di Bari nonostante il ko di Carpi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno il tecnico ex Udinese continuerà al San Nicola così come il ds Sean Sogliano che viene considerato un caposaldo per il futuro da parte di Cosmo Giancaspro.