Bari, Colantuono: "SPAL squadra forte. Infortuni? Ormai sono la normalità"

© foto di Federico Gaetano

"Il gruppo ha mostrato applicazione ed anche domani riusciremo a sfoderare una buona prestazione, al di là delle defezioni". Parole firmate da Stefano Colantuono, che in conferenza stampa ha così introdotto l'ultima gara del Bari nel 2016: "Mi spiace non poter scegliere tra tutti - ha aggiunto il tecnico, come riporta Tuttobari.com - ho pensato a delle situazioni ma anche l'ultima è stata una settimana travagliata".

Emergenza continua quindi per i biancorossi. Gli ultimi a fermarsi sono stati Tonucci e Cassani, alle prese con l'influenza: "Oramai gli infortuni sono la normalità - spiega Colantuono - il primo può recuperare, il secondo non credo. Stiamo provando a recuperare Furlan ma non sarà facile. Anche Maniero ha vissuto una settimana complicata, ha un problema al ginocchio".

Domani, i biancorossi saranno contrapposti alla SPAL, oggi distante sette punti in classifica e sorprendentemente terza in campionato dopo venti giornate: "Si tratta di una squadra forte, parlano i numeri. Ha interpreti che si conoscono bene ed una rosa all'altezza".