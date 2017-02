Bari, Floro Flores: "Non è facile vincere con così tante pressioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Norba l’attaccante del Bari Antonio Floro Flores parla al termine della gara vinta contro il Vicenza: "Oggi era una partita molto importante per noi, dovevamo portare il risultato a casa - riporta Tuttobari.com -. La prestazione non è stata delle migliori ma ci sta. Quando sei di rincorsa non è sempre facile vincere, soprattutto quando ci sono delle pressioni importanti. Ho fatto gol, sono stato fortunato. Ma a me piace giocare a pallone, non solo segnare. Io ho la fortuna di adattarmi a tutti i ruoli. Sono a disposizione del mister e dei compagni. Dobbiamo onorare questa maglia".