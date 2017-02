Bari, Galano: "Ho sperato fino alla fine di tornare in questa società"

Prima il ritorno in campo (con gol) con la maglia del Bari, poi la presentazione ufficiale in Puglia. E' questo il momento di Cristian Galano. Ecco quanto dichiarato dal giocatore ex Vicenza in conferenza stampa (fonte TuttoBari.com): "Ho sperato fino alla fine di tornare a Bari: ringrazio mister, ds e società che mi hanno voluto a tutti i costi. Dopo l'esordio, sono ancora più contento, ho regalato felicità a me stesso ed alla tifoseria. Ho ringraziato Bisoli: mi ha dato molto. Col Vicenza è stato un esordio da sogno, un'emozione indescrivibile. Che giocatore torna al San Nicola? orna un Galano più forte di prima. Sono maturato tantissimo in quest'anno e mezzo. Voglio dare un apporto importante per portare questa squadra ai playoff. Mi manca ancora un po' di continuità. Il rapporto con Raicevic? Con Filip ho un legame speciale. A Vicenza, abbiamo stretto subito amicizia. Gli ho raccontato dei 60mila del San Nicola ed una volta ricevuta la chiamata del Bari, non ha pensato troppo. Obiettivi? Ora dipende da noi, occorre tranquillità e consapevolezza nei nostri mezzi. La stagione di tre anni fa è probabilmente irripetibile, ma ci proveremo".