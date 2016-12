Bari, Giancaspro: "Stellone forse era troppo giovane per questa piazza"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Bari Cosmo Giancaspro ha parlato in conferenza stampa facendo il punto a sei mesi dalla sua nomina: “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nei momenti più difficili, ammetto di aver commesso alcuni errori dovuti alla fretta con la quale ho dovuto intraprendere alcune scelte strategiche. Bari è una piazza da Serie A e probabilmente occorreva un allenatore più esperto. Stellone non ha avuto fortuna, mentre con Colantuono abbiamo ritrovato il bandolo della matassa. Se avessi avuto modo di conoscere di più Stellone probabilmente non l'avrei preso, ma avevo un sogno che era aprire un ciclo a lungo termine con un mister giovane, forse Roberto era troppo giovane per resistere a certe pressioni. - continua Giancaspro come riporta Tuttobari.com - Sogliano è impermeabile alle critiche, ama il proprio lavoro e vive per raggiungere l'obiettivo, proprio come Colantuono e non è un caso che entrambi abbiano accettato una riduzione d'ingaggio per sposare la sfida Bari. Fra di loro c'è un contatto e un confronto continuo durante la settimana e questo prima non accadeva”.