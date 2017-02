Bari, Greco: "Ho temuto che la trattativa potesse saltare"

© foto di Federico De Luca

Il neo centrocampista del Bari Leandro Greco ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi: “La mia stagione non è iniziata al meglio, ma sto cercando di recuperare la forma ideale. Ho giocato una gara in campionato e due in Coppa Italia, poi ho pagato alcune incomprensioni e così per sei mesi non ho giocato, per volontà di allenatore e ds, sono rimasto a Verona, poi son stato messo fuori rosa. Sono andato via a testa alta, per un periodo ho avuto paura che qualche problema potesse far saltare il tutto, ma così non è stato. Continua Greco come riporta Tuttobari.com - Ora cercherò di integrarmi il prima possibile coi nuovi compagni, ho una voglia matta di giocare, ma non devo avere fretta. Il Verona non è già in A, ha vissuto sullo slancio delle prime partite ma il campionato di B è strano ed imprevedibile. La rosa del Bari non è inferiore, su partita secca sono sicuramente alla pari”.