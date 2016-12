Bari, la riparazione è un'opportunità. Soprattutto per l'attacco

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Iniziano i lavori di mercato in casa Bari. Per rimediare a qualche lacuna emersa sinora, perché i Galletti sono un po' la delusione del campionato cadetto. Perché Colantuono è un allenatore diverso da Stellone e quindi può avere esigenze differenti. Il percorso intrapreso con l'ex Atalanta e Palermo è virtuoso, i playoff sono a un passo. L'obiettivo, però, dovrebbe distare dieci punti. Nel mirino della piazza c'è almeno il secondo posto: difficile da ottenere, perché sia Verona che Frosinone sembrano superiori, ma la società vuole provarci. I fronti caldi sono diversi: la porta, per esempio. Lì da aggiustare c'è soprattutto il rapporto con Micai: si va verso il disgelo, anche perché l'ex terzo portiere diventato primo col crescere del Bari è amato dalla tifoseria. E può essere un capitale di primo peso per il futuro. Rinnovo possibile, quindi. Come possibile è il rinforzo lì davanti: Riccardo Maniero è spesso sottovalutato, ma da solo non può tutto. Mancava una punta, manca tuttora, un po' fa rabbia quel Caputo che continua a fare gol (tanti) a Chiavari, ma il passato è passato. E allora via al toto-attaccante: Cacia e Raicevic piacciono dall'estate, ma sono trattative entrambe abbastanza complicate. L'occhio cade soprattutto in casa Hellas: Simone Ganz piace e parecchio, può essere lui il prossimo colpo. Oppure si può pescare all'estero: è un'idea che circola, è una pista da seguire. Il tempo c'è tutto: domani si chiude il 2016 con la sfida alla SPAL, poi ci saranno venti giorni per scegliere il rinforzo, in un mercato che può essere decisivo.