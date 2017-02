Bari, Offredi: “Avevo bisogno di cambiare aria"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Il neo portiere del Bari Daniel Offredi ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Non sono il terzo incomodo, sono venuto qui per rimettermi in carreggiata dopo aver vissuto momenti particolari ad Avellino. Appena ho saputo del Bari non ci ho pensato un attimo, avevo bisogno di cambiare aria. Quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui ho accettato senza alcuna esitazione. Al Sud, le tifoserie sono caldissime. Ho fatto la mia stagione migliore ad Albinoleffe, con Gustinetti in panchina. - conclude Offredi come riporta Tuttobari.com - Ho giocato con Furlan nella primavera del Milan, e con Paloschi e Di Gennaro, ora protagonisti in serie A".