Bari, si ferma Furlan. Trauma distorsivo al ginocchio

© foto di Federico Gaetano

Il Bari perde l'esterno Federico Furlan in vista della prossima gara contro il Cesena. Il giocatore ha infatti riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro che lo terrà fermo sicuramente tutta la settimana rendendolo indisponibile per la prossima gara. Come riporta Tuttobari.com gli esatti tempi di recupero restano da valutare.