Benevento, ag. Venuti: "Sogna Firenze. Piace anche a Lazio e Napoli"

“BenVenuti al Sud” verrebbe da dire, parafrasando il titolo di una nota commedia all’italiana. Ma il riferimento stavolta non va tanto alla fortunata pellicola, quando ad uno dei prodotti del vivaio della Fiorentina che meglio sta figurando in questa stagione in prestito lontano da Firenze, ovvero Lorenzo Venuti. Terzino destro titolare nel sorprendente Benevento di Marco Baroni e gioiellino in rampa di lancio per potersi giocare le proprie carte in viola già a partire da questa estate. Ne abbiamo parlato, in questi giorni di feste pasquali, con il manager del terzino classe ’95, l’avvocato Daniele Casciani: “Non mi ha affatto sorpreso la crescita di Lorenzo nel corso di questa stagione” - racconta Casciani in esclusiva a Firenzeviola.it - “so perfettamente quanto questo ragazzo sia forte e lo sta confermando portando in fondo una stagione di alto profilo. Un ’95 che ha giocato più di 30 partite in una squadra 4a in classifica con un rendimento quasi sempre alto testimonia che la crescita di Venuti rispetto all’annata di Brescia è stato importante: siamo contentissimi. A mio avviso è uno dei terzini italiani più forti in circolazione, con margini di miglioramento importanti perché ha tecnica, velocità e senso della posizione”.

Quanti interessamenti sono arrivati su Venuti da parte di altre squadre?

“Di apprezzamenti tanti, dalla Lazio al Napoli, tanto per fare due nomi, ma anche Bologna e Genoa hanno preso informazioni su di lui. Ripeto, tutto ciò è normale perché parliamo di un giocatore che sta avendo un rendimento molto significativo in un campionato difficile come la B. Tra un apprezzamento ed una trattativa, però, ce ne passa…”

Qual è in questo momento l’obiettivo di Lorenzo da qui ai prossimi mesi?

“Sicuramente finire al meglio la stagione e regalare a Benevento qualcosa di molto importante. Però è chiaro che Venuti, essendo partito in viola con gli Esordienti da bambino, adesso sogna solo di poter arrivare alla Fiorentina in prima squadra e restarci a lungo. Ovviamente i matrimoni si fanno in due e molto dipenderà da questa parte finale di stagione in Campania. A fine stagione ci vedremo con Corvino e ognuno farà le sue valutazioni”.

La Fiorentina sembra voler contare su tanti giovani terzini destri: da Venuti stesso a Scalera, passando per i possibili arrivi di Setola e dell’ex Piccini…

“Non mi piace parlare di altri giocatori, per rispetto loro e del club. Io dico soltanto che Lorenzo tornerebbe a Firenze con un bagaglio di crescita importante, dopo aver già assaggiato campi tra i più difficili ed aver sperimentato cosa voglia dire essere un professionista a tutti gli effetti”.