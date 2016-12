Benevento, Baroni: "Frosinone bel test. Vogliamo giocarcela con coraggio"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Marco Baroni, tecnico del Benevento, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Frosinone del prossimo turno di campionato: "Buzzegoli? Non è al top e lo stiamo gestendo. Sto valutando la possibilità di utilizzarlo. Non dipende dall'avversario la nostra formazione, il nostro atteggiamento. Dipende dai ragazzi e da come li vedo in settimana il loro utilizzo. Il Frosinone è bravo nelle giocate sporche, nelle palle inattive. La partita si deciderà lì. Sarà un bel test per noi, nel momento giusto. La voglia di questa squadra è di misurarsi con coraggio contro una grande squadra. Gyamfi? Ha preso un pestone e ha fastidio nel mettere la scarpa. Bagadur? Sarà in gruppo credo dalla prossima settimana".