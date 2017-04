Benevento, il girone di ritorno è da profondo rosso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione di Benevento del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla formazione di Marco Baroni, sconfitta lunedì sul campo del Brescia. Il quotidiano, nelle pagine sportive, titola: “Benevento, il ritorno è da 'profondo rosso'”. La formazione campana nel girone di ritorno viaggia con una media punti da zona retrocessione. La squadra resta in zona playoff ma deve cambiare registro e tornare brillante, come nella prima parte di stagione, se vuole davvero puntare alla promozione in Serie A.