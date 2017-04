Benevento, Il Mattino: “Baroni atteso da 7 finali, obiettivo playoff”

© foto di Federico Gaetano

Spazio al Benevento sulle colonne del quotidiano Il Mattino, che fa il punto sulla squadra allenata da Marco Baroni. “Benevento atteso da sette finali, la meta è l’accesso ai playoff”, titola il quotidiano che sottolinea come la formazione campana arrivi dal ko col Cittadella. Lunedì ci sarà la gara contro il Brescia, un appuntamento da non fallire per restare nella zona che può portare alla strada verso la A.