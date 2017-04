Benevento, Lopez: "Gran ricordo di Brescia, faranno la gara della vita"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Conferenza stampa in casa Benevento, come riportato da calcioealtro.it. Il difensore Walter Lopez è tornato sulla gara contro il Cittadella, in vista di quella contro il Brescia: "Dopo la sconfitta c’è stata subito la voglia di scendere in campo. Siamo sette squadre in tre punti e dovremo lottare fino alla fine per portare a casa punti importanti.

Ci siamo chiesti anche noi del perché, ma se andiamo ad analizzare nel dettaglio anche il gol di Cittadella è stato solo un episodio e direi che poi la squadra non ha fatto malissimo. A Brescia dovremo affrontare la gara da subito con un approccio diverso, affronteremo una squadra bella aggressiva.

Ho un gran bel ricordo di Brescia e ci sono ancora compagni come Caracciolo che giocano ancora lì. Abbiamo vinto un campionato e la tifoseria è di quelle importanti. Loro faranno la partita della vita e sarà una bella partita di due squadre che daranno tutto per vincere”.