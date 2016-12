Benevento, pronto il ricorso contro la squalifica a Ciciretti

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' stata una trasferta amarissima quella a Frosinone per Amato Ciciretti. Il giocatore del Benevento, oltre all'infortunio che lo terrà fuori dal campo per l'ultimo match del 2016, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo a causa di "espressioni ingiuriose" nei confronti degli ufficiali di gara. Una squalifica per la quale, secondo quanto riportato da Il Mattino, la società giallorossa ha già deciso di presentare il ricorso.