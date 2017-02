Brescia, Bonazzoli: "Pisa? Scontro diretto. Spero di sbloccarmi in casa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Brescia Federico Bonazzoli ha parlato in conferenza stampa del momento in casa lombarda e del suo personale: "Ci alleniamo con grande intensità dall'inizio dell'anno perché è questo che il mister ci chiede ogni giorno, ma è ovvio che dopo tre sconfitte serva dare ancora di più in campo pur senza sentire troppo la pressione. Contro il Pisa sarà uno scontro diretto e daremo l'anima per portare a casa i tre punti, anche se servirà scendere in campo tranquilli e consapevoli della nostra forza. - continua Bonazzoli come riporta Bresciaingol.it - Caracciolo era il mio idolo da ragazzino e non potete capire cosa significhi per me allenarmi al suo fianco, ho un rapporto bellissimo e cerco di imparare qualcosa ogni giorno. Mi manca il gol in casa e farò di tutto per sbloccarmi, ma non deve essere un assillo. Spogliatoio? Siamo un gruppo giovane, ma ci sono giocatori d'esperienza che sanno come si vivono questi momenti. La squadra è tranquilla, non c’è nervosismo, ma soltanto voglia e fame di vittoria”.