Brescia, Brocchi: "Momento delicato. Servono lucidità e coraggio"

"Nemici-Amici" è questo il titolo di Brescia-Pisa di domani che vedrà Brocchi sfidare Gattuso. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Cristian Brocchi, tecnico della Rondinelle, in vista della gara contro il Pisa (fonte Bresciaingol.com): "Sappiamo benissimo che stiamo attraversando un periodo di difficoltà, le tre sconfitte di fila sono un boccone amaro da digerire, nonostante questo dobbiamo affrontare questo momento delicato con lucidità, forza e voglia di ritornare a far punti. Alla fine si guarda sempre al risultato e sono sicuro che se con il Pisa dovessimo vincere che è quello che ci auguriamo tutti, anche il giudizio nei nostri confronti cambierebbe. L'appoggio del pubblico? Non sono un aizzatore di folle ma ho sempre detto che per noi i tifosi sono fondamentali in questo percorso e li ho sempre ringraziati per il sostegno che ci hanno dato in questi mesi. Sono un professionista serio che crede nel lavoro e nei miei ragazzi ed è normale che tutto quello che di buono facciamo negli allenamenti vorrei che fosse ripetuto il sabato in partita proprio per far gioire il pubblico che ci segue”