Brescia, Brocchi: "Non sottovalutiamo il Trapani. Contento per Morosini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sfida all'ultima in classifica per chiudere il 2016. Il Brescia di Cristian Brocchi si appresta ad affrontare il Trapani, ma il tecnico non sottovaluta certo i siciliani. Ecco un estratto della conferenza stampa di oggi, ripreso da bresciaingol.com: "La squadra che andremo ad affrontare è un grosso pericolo per noi , fosse messa diversamente sarebbe meglio. Ha voglia, determinazione, è aggressiva e pronta a giocare una partita di livello. Il Trapani non è stato accompagnato dai risultati, ma le prestazioni ci sono state. Ho visto diverse gare giocate dai siciliani. Hanno difficoltà in classifica ma sono una squadra con giocatori di qualità che possono fare la differenza. Sappiamo che ci aspetta una gara impegnativa proprio perché i nostri avversari domani daranno il massimo, per loro sarà come una finale. Ma il Brescia deve rendergli la vita difficile.

L’intenzione è quella di dare continuità agli ultimi risultati è quello che cerchiamo di fare dall’inizio della stagione. E poi siamo tornati a vincere, quello che ci mancava. Morosini? Sono contento che possa fare questo salto di qualità, per ogni giocatore il sogno è quello un giorno di giocare nella massima serie. È un ragazzo che è molto cresciuto ultimamente, ragiona di più col pallone e poi ha migliorato nel ‘primo controllo’ che diventa fondamentale per mettere in risalto la sua velocità di gioco.

Ferrante? Starà a lui dimostrare il suo valore è normale che parta per ultimo nelle gerarchie della squadra. E’ un ragazzo che assomiglia un po’ a Torregrossa come caratteristiche, ha avuto subito un buon approccio negli allenamenti. E’ un giocatore su cui punta molto la società.

Dall'Oglio? L’ho già detto che il recupero di Jacopo è per il Brescia un ‘acquisto’ importante. Ha caratteristiche ideali per il mio modo di giocare può fare la mezzala e il trequartista".