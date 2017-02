Brescia, Brocchi: "Periodo difficile, ma la squadra non è impaurita"

© foto di Federico Gaetano

Sul momento difficile del suo Brescia questo pomeriggio ha preso la parola il tecnico delle Rondinelle Cristian Brocchi e lo ha fatto in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da BresciaInGol.com: "Stiamo attraversando un periodo difficile in cui ci stanno girando male le cose, e la condizione mentale ha sicuramente pregiudicato molto le partite. Dobbiamo ritrovare la forza per tornare ad essere psicologicamente carichi per affrontare le sfide senza paure. Credo proprio che quel passo falso con l’Avellino abbia portato malumore, poi c’è stata la gara con il Frosinone che ha aumentato l’amarezza visto che avremmo meritato almeno il pareggio e poi questo ultimo ko che però a differenza delle altre due gare è meritato, l’avversario nel complesso è stato decisamente più stato più bravo di noi. Dispiace poi aver sprecato la possibilità di poter cambiare la gara nel momento in cui eravamo riusciti a passare in vantaggio. Squadra timorosa? Ho visto paura solo con il Perugia in altre gare sinceramente non mi è parso fosse così. Purtroppo quando perdi tre gare di fila, l’aspetto psicologico si fa sentire”.