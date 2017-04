Brescia, Cagni: "Queste ultime partite vanno giocate da squadra di Serie B"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della sfida contro il Benevento, il tecnico del Brescia Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Io guardo le cinque partite che ho fatto io ora. Qualche problema psicologico c'è. Ho lavorato sulle teste, sul corpo e ora il mese è passato e voglio una grandissima prestazione dal punto di vista psico-fisico. Da oggi inizia il mio campionato e queste ultime partite vanno giocate da squadra di Serie B".

Coperta corta?

"Non facciamo ancora bene le due fasi ma questo dipendeva dallo stato fisico. Oggi non so se giocheremo bene ma la squadra darà battaglia cercando di essere più equilibrati possibili".

Il Trapani ha perso.

"Lo dico anche ai ragazzi. Va bene tutto ma guardiamo noi".

Ferrante il giocatore mentalmente più pronto ed efficace?

"Pensare che una delle squadre più giovani del campionato non abbia fame è difficile. I numeri dicono che in quattro partite lui ha fatto due gol. Questa è la realtà dei fatti".